Brüssel (AFP) Deutschland will neben dem geplanten Investitionsfonds von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit acht Milliarden Euro Wirtschaftsprojekte in Europa fördern. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sagte am Dienstag in Brüssel, er plane mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) einen "zusätzlichen Kreditrahmen" in dieser Größenordnung. Die Gelder sollten "ergänzend zum europäischen Fonds zusätzliche Finanzierungen von Investitionen und Projekten" vor allem über die staatliche deutsche Förderbank Kfw ermöglichen.

