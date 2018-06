Stuttgart (AFP) Der Metallindustrie stehen umfangreiche Warnstreiks bevor. In mehreren Bundesländern hat die Gewerkschaft IG Metall zu Arbeitsniederlegungen ab Donnerstag um 0.00 Uhr aufgerufen, wie eine Gewerkschaftssprecherin am Dienstag in Frankfurt am Main sagte. Zu diesem Zeitpunkt endet die Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie.

