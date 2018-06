Berlin (AFP) Das Bundesjugendministerium will in diesem Jahr mehr Jugendlichen den Besuch der Gedenkstätte Auschwitz ermöglichen. Für 2015 sei eine Sonderförderung von 200.000 Euro vorgesehen, die rund 1100 jungen Leuten die Reise zu dem Konzentrations- und Vernichtungslager ermöglichen solle, teilte das Ministerium am Dienstag in Berlin mit. Anlass sei der 70. Jahrestag der Befreiung des Lagers.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.