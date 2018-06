Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine Erhöhung des deutschen Beitrags für die globale Impfallianz Gavi angekündigt. Die Bundesregierung werde ihren Beitrag für Gavi für die kommenden fünf Jahre auf insgesamt 600 Millionen Euro erhöhen, sagte Merkel in einer Rede bei der Gavi-Geberkonferenz am Dienstag in Berlin an. Zuvor hatte die Bundesregierung einen Betrag von 500 Millionen Euro zugesagt.

