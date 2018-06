Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem neuen griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras zu seinem Amtsantritt gratuliert. "Ich hoffe, dass die Zusammenarbeit mit Ihnen die traditionell gute und tiefe Freundschaft zwischen unseren Völkern weiter festigen und vertiefen möge", schrieb Merkel nach Angaben der Bundesregierung vom Dienstag. "Sie treten ihr Amt in einer schwierigen Zeit an, in der Sie vor einer großen Verantwortung stehen", schrieb Merkel demnach weiter. Sie wünschte Tsipras "viel Kraft und Erfolg".

