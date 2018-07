Los Angeles (dpa) - Fans von "Mission: Impossible" müssen sich nicht mehr bis Weihnachten gedulden. Der zunächst für Ende Dezember geplante Kinostart des fünften Teils der Agenten-Reihe mit Tom Cruise in der Hauptrolle soll schon im kommenden Juli erfolgen.

Wie das Branchenblatt "Variety" berichtete, verlegte das Studio Paramount den US-Termin fünf Monate vor. In Deutschland sollte die nächste Folge der Agenten-Reihe ursprünglich im Januar 2016 starten, über den neuen Termin wurde noch nichts bekannt.

Durch den früheren Start geht der Film den großen Winter-Konkurrenten aus dem Weg. Im November kommt der neue Bond-Film "Spectre" in die Kinos, im Dezember folgt "Star Wars: Das Erwachen der Macht".

Cruise (52) in der Rolle des Agenten Ethan Hunt hatte im vorigen August in Wien unter der Regie von Christopher McQuarrie ("Jack Reacher") die Dreharbeiten aufgenommen. An seiner Seite spielen Jeremy Renner, Simon Pegg und Rebecca Ferguson.