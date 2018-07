Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln will offiziell Karnevalsverein werden. In einem Schreiben an die Vereine des Kölner Festkomitees (FK) bat der FC um Aufnahme. Unterschrieben haben Präsident Werner Spinner, die Vize-Präsidenten Toni Schumacher und Markus Ritterbach (gleichzeitig Chef des FK ist) sowie die Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Alexander Wehrle.

"Wir sind nur ein Karnevalsverein", singen die Fans des FC ebenso wie die aus der anderen Karnevalshochburg Mainz schon seit Jahren. "Wir wollen als FC aufgenommen werden, das stimmt", sagte Spinner der Bild-Zeitung: "Eigentlich braucht man zwei Bürgen dazu. Aber wir wollen eine breite Mehrheit und haben deshalb alle Vereine angeschrieben." Wehrle ergänzte im Express: "Wir als FC bekennen uns zum Karneval, er ist Bestandteil des Klubs und der Stadt."

Im Schreiben verweist der Klub darauf, dass er sich "mit der Teilnahme am Rosenmontagszug 2014 und mit dem jecken Training am 11.11. zum kölschen Brauchtum bekannt" habe. Zum Karnevalsauftakt hatten die Profis mit Verkleidung trainiert. Zudem richtet der FC jährlich eine eigene Karnevalssitzung aus.

Zunächst kann er für fünf Jahre nur als förderndes Mitglied ins FK aufgenommen werden, danach für weitere fünf als hospitierendes und erst dann als ordentliches Mitglied. Dies gilt jedoch als Formsache.