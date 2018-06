Kiel (SID) - Fußball-Drittligist Holstein Kiel hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Tim Siedschlag vorzeitig bis zum 30. Juni 2017 verlängert. Dies teilte der Verein am Dienstag mit. Der 27-Jährige trägt mit einer kurzen Unterbrechung in der Saison 2010/11 seit zehn Jahren das Trikot der Störche und absolvierte in diesem Zeitraum 103 Regionalliga-Einsätze (21 Tore) sowie 79 Drittliga-Spiele (sechs Tore).