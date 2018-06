Hannover (SID) - Angreifer Didier Ya Konan (30) kehrt nach nur einem halben Jahr zurück zum Fußball-Bundesligisten Hannover 96. Der Ivorer erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis zum Saisonende plus Option auf eine weitere Spielzeit. Das gab Hannover am Dienstag bekannt. Vor einem halben Jahr war Publikumsliebling Ya Konan nach fünf Jahren in Hannover zu Al-Ittihad in Saudi-Arabien gewechselt.

"Ich komme nach Hause, das Gefühl ist großartig. Gott kennt meinen Weg, ihm vertraue ich", sagte Ya Konan, der zwischen 2009 und 2014 in 125 Bundesliga-Spielen 39 Tore für Hannover erzielte: "Es macht mich stolz, wieder das 96-Trikot tragen zu können und vor diesen Fans zu spielen. Ich werde jetzt hart für mein Comeback arbeiten."

Richtig fit scheint Ya Konan nach seinem Fußball-Abenteuer nicht zu sein. Er soll zunächst ein individuelles Vorbereitungsprogramm absolvieren, um dann ins Mannschaftstraining einsteigen zu können. "Wir werden mit ihm intensiv an seiner Fitness für die Bundesliga arbeiten und bekommen dann eine zusätzliche, erstklassige Alternative für den Angriff", sagte Trainer Tayfun Korkut: "Er besitzt als Stürmer außergewöhnliche Fähigkeiten."