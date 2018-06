Coolangatta (dpa) - Aufschub für die sieben verbliebenen Kandidaten der RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Keiner von ihnen musste gestern Abend die Show verlassen. Weil am Freitag die Teilnehmerin Angelina Heger freiwillig ausgeschieden war, schickte RTL dieses Mal niemanden nach Hause. Nur so können am letzten Showtag, dem Samstag, den Regeln entsprechend noch drei der mehr oder minder prominenten Urwald-Bewohner um die Krone des "Dschungelkönigs" kämpfen. Die wenigsten Anrufe hatten Tanja Tischewitsch und der "Bachelorette"-Kandidat Aurelio Savina.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.