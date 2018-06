Köln (SID) - Schwimm-Weltrekordler Paul Biedermann startet am Wochenende beim Euro Meet in Luxemburg ins Wettkampfjahr 2015. Der viermalige Weltmeister aus Halle/Saale trifft dort auf den Serben Velimir Stjepanovic, der Biedermann bei der EM 2014 in Berlin Gold über 200m Freistil weggeschnappt hatte. Ebenfalls in Luxemburg am Start sind Vize-Weltmeister Marco Koch (Darmstadt) und die WM-Dritte auf der Kurzbahn, Franziska Hentke (Magdeburg).

Mit zehn Athleten ist der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) zeitgleich bei der ersten Station der neuen Golden Tour Serie in Nizza vertreten. Mit dabei sind unter anderen Kurzbahn-Weltrekordler Steffen Deibler (Hamburg) sowie die Potsdamer Yannick Lebherz und Christian Diener.