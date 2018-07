Melbourne (dpa) - Der 14-malige Grand-Slam-Champion Rafael Nadal hat bei den Australian Open den Einzug in das Halbfinale verpasst. Der an Nummer drei gesetzte Spanier unterlag dem Tschechen Tomas Berdych 2:6, 0:6, 6:7 5:7 und kassierte erstmals seit 2006 wieder eine Niederlage gegen den Weltranglisten-Siebten. Der Wimbledon-Finalist von 2010 steht wie im Vorjahr beim ersten Grand-Slam-Tennisturnier der Saison unter den besten Vier. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Berdych am Donnerstag auf Olympiasieger Andy Murray aus Schottland oder den Australier Nick Kyrgios.

