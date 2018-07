Hannover (dpa) - Alte Liebe rostet also doch: An einer denkmalgeschützten Brücke hinter dem Rathaus in Hannover werden seit Mittwoch rund 1000 Liebesschlösser entfernt. Während die Vorhängeschlösser für Pärchen als Liebesbeweis gelten, richten sie an der Brücke im Maschpark massiven Schaden an.

Abrieb und vor allem Rost setzen dem mit Blatt- und Blütenelementen verzierten Metallgeländer schwer zu.

In Hannover gibt es die Liebesschlösser seit vier bis fünf Jahren, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. "Die Brücke ist denkmalgeschützt, wir müssen handeln", betont er. Am 200 Meter vom Park entfernten Maschsee hängen an einem Geländer weitere Schlösser. "Das tolerieren wir, solange nichts dagegen spricht", sagt Dix.