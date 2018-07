Berlin (AFP) US-Milliardär Bill Gates hat die Weltgemeinschaft aufgefordert, Lehren aus der Verbreitung von Ebola zu ziehen und sich besser gegen neue Epidemien zu wappnen. Möglicherweise werde in der Zukunft eine noch schlimmere Infektionskrankheit als Ebola auftreten, sagte der Microsoft-Gründer in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Als Konsequenz aus der Ausbreitung von Ebola in Westafrika solle sich die internationale Gemeinschaft daher fragen: "Sind wir so vorbereitet, wie wir es sein sollten?"

