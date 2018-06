Osnabrück (AFP) Im Streit um die seit Jahren geplante EU-Datenschutzreform warnt der Deutsche Gewerkschaftsbund vor möglichen Nacktscannern an Werkstoren und heimlichen Durchsuchungen von Arbeitscomputern. Einer "weitflächigen Überwachung" im Betrieb dürfe nicht "Tür und Tor" geöffnet werden, mahnte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach anlässlich des Europäischen Datenschutztages am Mittwoch in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sie forderte die Bundesregierung auf, in den Verhandlungen auf EU-Ebene dafür zu sorgen, dass zum Schutz der Beschäftigten "strengere nationale Vorschriften" möglich sein könnten. "Ansonsten sollte der Beschäftigtendatenschutz besser gar nicht in der Verordnung geregelt werden."

