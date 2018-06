Riga (AFP) Drei Wochen nach den islamistischen Anschlägen von Paris beraten die EU-Innenminister über die Verschärfung des Kampfes gegen den Terrorismus. Bei dem Treffen in der lettischen Hauptstadt Riga (08.30 Uhr MEZ, 09.30 Uhr Ortszeit) geht es unter anderem um Schritte, um aus Syrien oder dem Irak zurückkehrende Kämpfer aufzuspüren, und ein abgestimmtes Vorgehen gegen die Radikalisierung über das Internet. In der Diskussion sind die europaweite Speicherung von Fluggastdaten und eine verstärkte Zusammenarbeit der nationalen und EU-Sicherheitsbehörden. Mittags befassen sich die Minister mit der Frage, wie mit der steigenden Zahl von Flüchtlingen umgegangen werden soll, die nach Europa kommen. Am Nachmittag stehen zusammen mit den Justizministern und Kollegen aus osteuropäischen Ländern Beratungen über einen besseren Kampf gegen Korruption an.

