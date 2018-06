Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat die Ankündigung der Bundesregierung begrüßt, im Zusammenhang mit dem neuen Fonds für mehr Investitionen in Europa acht Milliarden Euro bereitzustellen. Er sei durch die Zusage "sehr ermutigt", sagte Vizekommissionspräsident Jyrki Katainen am Mittwoch in Brüssel. Dass Deutschland nicht direkt in den Fonds einzahlt, sondern die Mittel über die deutsche Förderbank KfW einsetzen will, schmälere das Engagement nicht. Beide Wege seien mit dem neuen Fonds möglich, sagte Katainen. "Das Ergebnis beider Maßnahmen ist mehr oder weniger dasselbe."

