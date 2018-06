Washington (AFP) Unterstützung für Kiew und Druck auf Moskau: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Barack Obama haben der Ukraine neue Finanzhilfen in Aussicht gestellt. Beide waren sich in einem Telefonat am Dienstag über die Notwendigkeit einer "robusten finanziellen Unterstützung" für das Land einig, wie das Weiße Haus mitteilte. Gleichzeitig kündigte die EU die Ausweitung ihrer Sanktionsliste an, die USA drohten Moskau mit weiteren Wirtschaftssanktionen.

