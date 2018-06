Hofheim-Wallau (AFP) Der Möbelkonzern Ikea hat im Geschäftsjahr 2014 von der wachsenden Nachfrage insbesondere in China und den USA profitiert. Die Gesamteinnahmen des weltgrößten Möbelhauses, die Erlöse einschließlich der Mieteinnahmen, legten um knapp drei Prozent auf 29,3 Milliarden Euro zu, wie Ikea am Mittwoch im hessischen Hofheim-Wallau erklärte. Der Gewinn betrug laut Ikea 3,3 Milliarden Euro, so viel wie im Jahr zuvor. Ikeas Geschäftsjahr endete bereits im August 2014.

