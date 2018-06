Nürnberg (AFP) Die Stimmung der deutschen Verbraucher ist wegen der niedrigen Energiepreise so gut wie zuletzt vor 13 Jahren. Für den Februar liegt der GfK-Konsumklimaindex bei 9,3 Zählern, wie das Marktforschungsunternehmen GfK am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Dies sei der höchste Wert seit November 2001. Im Januar lag der Indikator bei 9,0 Punkten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.