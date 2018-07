Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am kommenden Montag erstmals seit mehr als fünf Jahren nach Ungarn reisen. In Budapest trifft sie zunächst mit Ministerpräsident Viktor Orban zusammen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin ankündigte. Zudem sind Gespräche mit Staatspräsident Janos Ader sowie mit deutschen Unternehmensvertretern vorgesehen. Am Nachmittag trifft Merkel Studierende ungarischer Hochschulen an der deutsch-sprachigen Andrassy-Universität. In diesem Rahmen werde der Kanzlerin zudem die Ehrendoktorwürde der Universität Szeged verliehen, sagte Seibert weiter.

