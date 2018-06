Berlin (AFP) Die Bundesregierung will den Bundeswehreinsatz in Mali verlängern. Das Kabinett billigte am Mittwoch das neue Mandat für die weitere Beteiligung an der EU-Mission EUTM Mali zur Ausbildung der Streitkräfte in dem westafrikanischen Land, wie nach der Sitzung aus Regierungskreisen verlautete. Ziel ist es, Stabilität und Sicherheit in Mali zu verbessern. Der Bundestag muss der Mandatsverlängerung noch zustimmen.

