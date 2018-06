Berlin (AFP) Schauspielerin Sophia Thomalla würde ein Wiedersehen mit ihrem einstigen Ziehvater, dem an Alzheimer erkrankten Ex-Fußball-Manager Rudi Assauer, nicht leicht fallen. "Ich sage ganz ehrlich, dass ich ein bisschen Angst vor dem Zusammentreffen hätte", sagte die 25-Jährige der Tageszeitung "Die Welt" (Donnerstagsausgabe). Sie habe ihn in einer so guten Erinnerung. "Aber wie würde es mir danach gehen? Erkennt er mich noch?"

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.