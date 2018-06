Berlin (AFP) Die SPD lehnt die Änderungswünsche der Union am Mindestlohngesetz strikt ab. SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht sagte am Mittwoch vor Journalisten in Berlin, der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro mit der umstrittenen Dokumentationspflicht gelte erst seit Jahresbeginn. Die Union sei "gut beraten, Gesetze wenige Tage nach Inkrafttreten nicht wieder infrage zu stellen".

