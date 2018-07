Hamburg (AFP) In der islamkritischen Pegida-Bewegung gibt es einem Medienbericht zufolge auch nach dem Rückzug ihres Gründers Lutz Bachmann weiter Streit. Pegida-Sprecherin Kathrin Oertel und weitere Mitglieder des Organisationsteams hätten am Dienstagabend bei einer Sitzung alle Funktionen und Ämter niedergelegt, berichtete das Magazin "Stern" am Mittwoch vorab aus seiner neuen Ausgabe. In der Sitzung sei es um die Rolle Bachmanns gegangen, der sich offenbar entgegen seiner Ankündigungen doch nicht ganz zurückziehen wolle.

