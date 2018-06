Hamburg (AFP) Hamburg hat 2013 bundesweit die höchsten Fehlzeiten aufgrund von Depressionen verzeichnet. Das geht aus Daten des "Depressionsatlas Deutschland" hervor, den die Techniker Krankenkasse (TK) am Mittwoch in Berlin vorstellte. In der Elbestadt entfielen demnach auf eine Erwerbsperson im Durchschnitt 1,42 Fehltage mit der Diagnose Depression. Auch in Schleswig-Holstein und Berlin lag der Anteil der arbeitsunfähig geschriebenen Versicherten um mehr als zehn Prozent über dem Bundesdurchschnitt.

