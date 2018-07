Ingolstadt (SID) - Meister ERC Ingolstadt hat seinen Siegeszug in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Gegen Rekordchampion Eisbären Berlin gewann der Titelverteidiger am Mittwochabend 5:3 (1:3, 2:0, 2:0) und feierte dank einer Leistungssteigerung den fünften Sieg in Folge. In der Tabelle belegt der ERC weiter den dritten Platz (80 Punkte), Berlin (69 Punkte) hat als Sechster die direkte Qualifikation für die Play-offs im Blick.

Berlins André Rankel hatte Ingolstadt vor 4373 Zuschauern nach nur zehn Sekunden mit dem frühen Rückstand geschockt. In der Folge blieb das Team von Cheftrainer Uwe Krupp tonangebend und legte mit Toren von James Sharrow (13.) und erneut Rankel (15.) noch im ersten Drittel nach. Nachdem Ryan MacMurchy Ingolstadt mit seinem Treffer im Spiel gehalten hatte (10.), drehten Dustin Friesen (23.), John Laliberte (40./60.) und Brandon Buck (53.) das Spiel.