Brüssel (AFP) Die EU will im Ukraine-Konflikt weitere Protagonisten mit Strafmaßnahmen belegen und bestehende Sanktionen vorzeitig verlängern. Die EU-Außenminister würden bei ihrem Sondertreffen am Donnerstag wahrscheinlich den Auftrag erteilen, Reise- und Vermögenssperren gegen eine weitere Gruppe von Personen zu verhängen, teilten Diplomaten am Mittwoch in Brüssel mit. Zudem sollten Sanktionen vorzeitig um sechs Monate verlängert werden, die im März 2014 wegen der Annexion der Krim durch Russland beschlossen worden waren. Damals wurden Reise- und Vermögenssperren für 33 Ukrainer und Russen verhängt.

