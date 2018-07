Brüssel (AFP) Die Vorbereitungen des Sanktionsbeschlusses der EU-Außenminister zur Ukraine-Krise sind wegen Vorbehalten Griechenlands ins Stocken geraten. Wie mehrere Diplomaten in Brüssel übereinstimmend mitteilten, konnten sich die Botschafter der EU-Länder bei einem Treffen am Mittwoch nicht auf einen Entwurf einigen. "Es gibt keinen Konsens", sagte ein Vertreter eines EU-Landes. Griechenland habe gefordert, dass offene Fragen am Donnerstag von den Außenministern selbst geklärt würden.

