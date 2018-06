Straßburg (AFP) Im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hat am Mittwoch eine Anhörung über einen Rechtsstreit um die Verwendung des Begriffes Völkermord für die Massaker an Armeniern vor hundert Jahren begonnen. Die 17 Richter der Großen Kammer prüfen die Klage eines nationalistischen türkischen Politikers, der in der Schweiz wegen "Leugnen des Völkermordes" an den Armeniern durch das Osmanische Reich verurteilt worden war. Die Richter wollen unter anderen Rechtsvertreter des Klägers und der Schweizer Regierung anhören.

