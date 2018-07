Straßburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sich am Mittwoch mit der Frage befasst, ob die Ablehnung des Begriffs Völkermord für das Massaker an Armeniern im Osmanischen Reich strafrechtlich verfolgt werden kann. Die Große Kammer des Straßburger Gerichts prüfte die Klage eines nationalistischen türkischen Politikers, der in der Schweiz wegen "Leugnen des Völkermordes" an den Armeniern verurteilt worden war. Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.