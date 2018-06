Los Angeles (dpa) - "Harry Potter"-Star Emma Watson (24) wird sich in die Disney-Figur Belle aus dem Klassiker "Die Schöne und das Biest" verwandeln.

Das Disney-Studio will nach eigenen Angaben noch in diesem Jahr mit den Dreharbeiten zu dem Live-Action-Film beginnen. "Dreamgirls"-Regisseur Bill Condon ("Inside WikiLeaks") übernimmt die Regie. Watson freute sich auf ihrer Facebookseite über die Rolle. Dieses Märchen sei ein wichtiger Bestandteil ihrer Kindheit gewesen. Die Geschichte dreht sich um die schöne Belle, die in einem verwunschenen Schloss auf ein verzaubertes Biest trifft und dem Geheimnis seiner schrecklichen Erscheinung auf die Spur kommt. "Die Schöne und das Biest" von 1991 zählt zu Disneys beliebtesten Zeichentrickfilmen. Über die weitere Besetzung der Rollen wurde noch nichts bekannt.