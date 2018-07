Paris (AFP) Frankreichs Oberster Gerichtshof hat die gleichgeschlechtliche Ehe eines französisch-marokkanischen Paares für rechtens erklärt. Der Kassationsgerichtshof in Paris wies damit am Mittwoch einen Einspruch der Staatsanwaltschaft ab, die wegen einer Vereinbarung zwischen Frankreich und Marokko die Homo-Ehe für unzulässig hielt. In dem Abkommen ist im Falle einer Heirat festgelegt, dass beide Ehepartner sich an die jeweiligen Gesetze ihres Landes halten müssen. In Marokko sind Ehen von Homosexuellen verboten.

