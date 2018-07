Paris (AFP) Paris drückt im Kampf gegen die Luftverschmutzung aufs Tempo: Bürgermeisterin Anne Hidalgo kündigte am Mittwoch an, dass "die verschmutzendsten" Busse und Lkw ab 1. Juli aus der Stadt verbannt würden. Ab Juli 2016 solle dies für alle besonders luftverschmutzenden Fahrzeuge gelten, sagte die Sozialistin der Internet-Ausgabe der Zeitung "Le Monde". Hidalgo will das Verbot in ganz Paris einführen, mit Ausnahme der Stadtautobahn.

