Rom (SID) - Fußball-Weltmeister Miroslav Klose (36) feiert mit seinem Klub Lazio Rom den Einzug ins Halbfinale des italienischen Pokals. Der WM-Rekordtorschütze schaffte mit den Römern trotz Unterzahl einen 1:0 (1:0)-Sieg beim AC Mailand.

"Vom taktischen Standpunkt ist Klose ein absolut nützlicher Spieler, einige seiner Aktionen sind meisterhaft", lobte die Gazzetta dello Sport. "Nach den Spitzenleistungen vom Samstag kämpft Miro bis zuletzt. Er stellt sich ganz in den Dienst seiner Mannschaft", so der Corriere dello Sport. "Er opfert sich auch für die Abwehr", kommentierte die römische Tageszeitung Il Messaggero.

Den entscheidenden Treffer erzielte am Dienstagabend Lucas Biglia in der 38. Minute per Handelfmeter. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Lorik Cana (44.) überstanden die Römer in Unterzahl die Angriffe der Lombarden. Mit der neuen Niederlage schlittert Milan immer tiefer in die Krise.

Vier Niederlagen mussten der Renommierklub in sechs Spielen in diesem Jahr bereits hinnehmen. "Milan ist keine Mannschaft, sondern ein Chaos von Spielern, die keine Idee haben, was sie mit oder ohne Ball anfangen sollen", kritisierte die Gazzetta dello Sport. "Lazio genügen zehn Spieler, um AC Milan zu versenken. Die Mailänder stürzen in eine Krise ohne gleichen", analysierte die römische Tageszeitung La Repubblica.

Trainer Filippo Inzaghi gerät immer mehr unter Druck. Milans Eigentümer Silvio Berlusconi sicherte ihm jedoch Rückendeckung zu. In einem telefonischen Gespräch mit Inzaghi versicherte der Medienzar, dass der 41 Jahre alte Coach trotz der negativen Phase weitermachen könne.