Faro (SID) - Dauerbrennerin Martina Müller (34) bleibt dem deutschen Frauenfußball-Meister und Champions-League-Sieger VfL Wolfsburg voraussichtlich eine weitere Saison erhalten. "Martina möchte noch ein Jahr weitermachen, wir sowieso, das haben wir ja schon seit längerer Zeit gesagt", sagte Trainer Ralf Kellermann der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung über die Verhandlungen mit der Offensivspielerin: "Wir hatten ein gutes Gespräch, bis auf ein paar kleine Details ist alles geklärt."

Die zweimalige Weltmeisterin, die sich derzeit mit den Niedersachsen im Trainingslager in Portugal befindet, spielt seit 2005 beim VfL, mit dem sie in den vergangenen beiden Spielzeiten fünf Titel gewann. In der laufenden Saison erzielte Müller wettbewerbsübergreifend in 19 Einsätzen zwölf Tore.