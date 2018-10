Hamburg (SID) - Trainer Felix Magath (61) traut seinem ehemaligen Klub VfL Wolfsburg in der aktuellen Saison der Fußball-Bundesliga trotz eines Rückstandes von elf Punkten auf Tabellenführer Bayern München den Titel zu. "Ich traue dem Klub zu, die Schale wieder nach Wolfsburg zu holen. Vor allem in so einer Nach-Weltmeisterschafts-Saison wie dieser", sagte der Wolfsburger Meistermacher von 2009 der Sport Bild.

Für Magath ist der Rückrundenauftakt zwischen dem Tabellenzweiten Wolfsburg und Titelverteidiger Bayern richtungsweisend: "Viel hängt natürlich vom Duell am Freitag ab. Mit einem Heimsieg gegen den Meister kann Wolfsburg die Liga nicht nur deutlich spannender machen, sondern am Ende der Saison auch vor den Münchnern stehen. Denn solche Erfolge geben einer Mannschaft einen zusätzlichen Schub", sagte der Europameister von 1980 und verwies dabei auf seine eigene Erfahrung: "Das war 2009 bei uns nicht anders. Unser 5:1 gegen die Bayern im April war die entscheidende Partie für den Gewinn des Meistertitels." Vor sechs Jahren war Magath mit Wolfsburg als Neunter in die Rückrunde gestartet und wurde am Ende noch Meister.