Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss kurz vor dem Rückrunden-Auftakt gegen Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) die langfristige Verletzung von Youngster Melvyn Lorenzen verkraften. Der 20-Jährige erlitt im Training am Mittwoch einen Außenmeniskusriss. Lorenzen hatte sich zum Ende der Hinrunde in den Vordergrund gespielt. Zuvor hatte er wegen einer Knorpel-OP am Knie bereits schon einmal 14 Monate pausieren müssen.