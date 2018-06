Athen (AFP) Nach ersten Weichenstellungen der neuen griechischen Regierung sind die Kurse an der Börse in Athen abgestürzt. Der Leitindex verlor am Mittwoch bis zum Handelsschluss 9,24 Prozent und sackte auf 711 Punkte ab. Die Aktienkurse der vier wichtigsten Banken des Landes büßten gar 25 Prozent ihres Wertes ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.