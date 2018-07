Los Angeles (AFP) Inmitten der Debatte über Diskriminierungen bei der diesjährigen Oscar-Verleihung hat der britische Filmstar Benedict Cumberbatch mit einer Äußerung über "Farbige" für Wirbel gesorgt. Der Schauspieler entschuldigte sich am Dienstag zerknirscht für seine Wortwahl in einem Interview im US-Fernsehen. "Ich bin am Boden zerstört, dass ich andere durch die Verwendung dieser antiquierten Terminologie beleidigt habe", erklärte Cumberbatch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.