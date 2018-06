Doha (dpa) - Die deutschen Handballer nehmen bei der Weltmeisterschaft in Katar die Medaillenrunde ins Visier. Am Mittwoch (16.30 Uhr) spielt das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson in Doha gegen Gastgeber Katar um den Einzug ins Halbfinale.

Sigurdsson verzichtet auf einen möglichen Spielertausch und hält an dem Team fest, das zuletzt das Achtelfinale gegen Ägypten gewonnen hatte. Auch nach sechs Spielen bei der WM hat das die Mannschaft keine Ausfälle zu verkraften und kann mit bester Besetzung antreten.

"Wir sind einfach fit. Die Truppe ist gut drauf und intakt", sagte Sigurdsson. Vor Überheblichkeit warnte er jedoch und lobte Katar. "Die können mit jeder europäischen Mannschaft mithalten. Da werden wir gut spielen müssen, um etwas zu holen", meinte Sigurdsson. Das Achtelfinale hatte die DHB-Auswahl mit 23:16 gegen Ägypten gewonnen.

Bei einer Niederlage würde die deutsche Auswahl in einer Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht spielen. Dort werden drei Plätze für Qualifikationsturniere für die Olympischen Spiele 2016 vergeben.