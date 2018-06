Berlin (SID) - Bundespräsident Joachim Gauck hat sich voll des Lobes über die deutsche Handball-Nationalelf geäußert und mehr Präsenz des Sports in der Öffentlichkeit gewünscht. "Ich habe in meiner Jugendzeit als Student unterklassig Handball gespielt. Insofern interessiert mich der Sport sehr. Deshalb möchte ich Handball häufiger in den Medien sehen", sagte Gauck dem SID in Berlin.

Von den Spielen des deutschen Teams bei der WM in Katar gibt es keine Live-Übertragung im Free-TV. Der Rechteinhaber beIN hatte das Angebot von ARD und ZDF abgelehnt, weil er mit der Verbreitung der Übertragungsbilder über Satellit nicht einverstanden war. Die WM-Spiele überträgt in Deutschland der Pay-TV-Sender Sky.

Gauck lobte den Auftritt der deutschen Mannschaft bei der WM in Katar. "Bei dieser Mannschaft ist etwas Unerwartetes passiert. Wir sind mit großen Stars in der Vergangenheit schon früh ausgeschieden, obwohl wir auch Weltmeister waren. Und jetzt erleben wir plötzlich eine Mannschaft, die eigentlich gar nicht dabei sein sollte, sich aber durchbeißt und sich von Spiel zu Spiel steigert. Das ist ein großer Motivationsschub für den gesamten Handball", sagte das Staatsoberhaupt.

Gauck traut dem Team bei den Titelkämpfen in Katar auch den Titel zu. "Aber ich bleibe auf dem Teppich. Ich habe ungefähr einen Überblick, wo andere Mannschaften stehen, welche enorme Spielstärke und geniale Spieler sie haben. Aber wir haben bei den Fußballern erlebt, dass die ganze Welt von Mannschaft sprach. Das deutsche Wort hat sich in anderen Sprachen eingeprägt. Und manchmal ist es so, dass nicht der große Star, sondern die gesamte Mannschaft der Matchwinner ist."