Vilnius (AFP) Alarmiert durch die Ukraine-Krise hat Litauens Verteidigungsministerium an den Schulen des Landes Überlebenshandbücher für den Kriegsfall verteilt. In dem seit Mittwoch ausgegebenen 98-seitigen Ratgeber wird erklärt, wie Schutzräume eingerichtet oder Kriegsgebiete evakuiert werden sollten. Es finden sich Verhaltensregeln für Geiselnahmen. Wer sich klar als Zivilist zu erkennen gebe, gerate nicht so leicht unter Beschuss, heißt es weiter in dem Büchlein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.