Jerusalem (AFP) Die israelischen Streitkräfte haben in der Nacht zum Mittwoch Ziele auf syrischem Gebiet angegriffen. In einer Erklärung des Militärs hieß es dazu, dass "Artilleriestellungen der syrischen Armee attackiert" worden seien. Zuvor waren am Dienstag mindestens zwei aus Syrien abgefeuerte Raketen im von Israel besetzten Teil des Golanplateaus eingeschlagen. Damaskus sei für alle Angriffe von syrischem Territorium aus verantwortlich, die Armee ergreife alle "notwendigen Maßnahmen", um israelische Bürger zu schützen, sagte der Armeesprecher Peter Lerner am Mittwoch.

