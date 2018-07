Jerusalem (AFP) Eine Panzerabwehrrakete hat am Mittwoch ein israelisches Militärfahrzeug an der Grenze zum Libanon getroffen. "Laut ersten Berichten wurde das Fahrzeug in der Gegend von Har Dov offenbar von einer Panzerabwehrrakete getroffen", meldete die Armee über den Kurznachrichtendienst Twitter. Die libanesische Grenzregion sei danach heftig von israelischer Artillerie beschossen worden, berichteten Sicherheitskräfte in der libanesischen Stadt Tyros.

