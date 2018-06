Kobane (AFP) In der von den kurdischen Kräften zurückeroberten syrischen Grenzstadt Kobane sind die Spuren der monatelangen Kämpfe mit der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) deutlich zu sehen. Vor allem der Ostteil der Stadt zeugt von den heftigen Kämpfen des IS mit der kurdischen Miliz und von den US-geführten Luftangriffen, wie Journalisten am Mittwoch bei einem kurzen Besuch Kobanes feststellten. Die Straßen säumen nur noch Ruinen und leerstehende, halbzerschossene Gebäude, zu sehen sind nur Mitglieder der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG).

