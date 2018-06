Melbourne (SID) - Die topgesetzte Serena Williams hat zum ersten Mal seit 2010 wieder das Halbfinale der Australian Open erreicht und darf weiter von ihrem insgesamt 19. Grand-Slam-Titel träumen. Die 33-jährige Amerikanerin ließ Vorjahresfinalistin Dominika Cibulkova (Slowakei/Nr. 11) beim überzeugenden 6:2, 6:2 im Viertelfinale kaum eine Chance.

Im Match um den Einzug ins Endspiel trifft die fünfmalige Melbourne-Gewinnerin Williams bereits am Donnerstag auf ihre ungesetzte Landsfrau Madison Keys (WTA-Nr. 35). Die 19-Jährige aus Florida hatte zuvor durch ein 6:3, 4:6, 6:4 im Generationenduell gegen Venus Williams (34) den insgesamt 26. Sister Act verhindert. Im zweiten Semifinale stehen sich in einem russischen Vergleich Maria Scharapowa (Nr. 2) und Jekaterina Makarowa (Nr. 10) gegenüber.

Trotz starker Erkältung gelangen Serena Williams im Duell mit der nur 1,61 Meter großen Cibulkova, die "Pocket Rocket" genannt wird, 15 Asse und vier Breaks. "Ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren", meinte die Nummer eins der Welt mit Blick auf das Halbfinale. Ein gutes Omen könnte sein: Immer wenn Williams in Melbourne in der Vorschlussrunde stand, gewann sie auch den Titel - zuletzt vor fünf Jahren.

Für Keys, die als Kind Venus Williams bewundert hatte, ist es das erste Major-Halbfinale ihrer Karriere. "Ich bin sehr happy und habe jeden Moment genossen. Natürlich wäre es noch schöner gewesen, wenn die Gegnerin heute nicht Venus gewesen wäre", sagte die Anwaltstochter, die sich im zweiten Satz gegen die ältere Williams-Schwester wegen einer Adduktorenverletzung behandeln lassen musste.

Nach 1:55 Stunden profitierte die von der früheren Nummer eins Lindsay Davenport trainierte Keys vom insgesamt 38. unbedrängten Fehler ihrer Landsfrau Williams.

Venus Williams verpasste es, erstmals seit den US Open 2010 wieder in ein Major-Halbfinale einzuziehen. Die fünfmalige Wimbledonsiegerin Williams wäre die älteste Frau seit Billie Jean King 1983 gewesen, die in der Vorschlussrunde eines Grand-Slam-Turniers gestanden hätte. US-Ikone King war damals in Wimbledon 39 Jahre alt.

Teenager Keys, die 2014 das Turnier in Eastbourne durch einen Finalsieg über Angelique Kerber (Kiel) gewonnen hatte, hat durch ihren bislang größten Erfolg bereits ein Preisgeld von umgerechnet rund 458.000 Euro sicher. Das Frauen-Endspiel des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres wird am Samstag im Melbourne Park ausgetragen.