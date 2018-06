New York (AFP) Nach den Gefechten an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Das von Frankreich einberufene Treffen werde am Mittwoch (22 Uhr MEZ) stattfinden, verlautete aus Diplomatenkreisen am UN-Sitz in New York. Bei einem Angriff von Hisbollah-Kämpfern waren zuvor zwei israelische Soldaten getötet worden.

