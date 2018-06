Los Angeles (AFP) Der spanische Startenor Placido Domingo wird in der Inszenierung einer Puccini-Oper von US-Filmregisseur Woody Allen singen. Wie die Oper von Los Angeles am Dienstag mitteilte, wird Domingo in der nächsten Spielzeit, die im September beginnt, in der Aufführung von "Gianni Schicchi" auftreten. Außerdem wird der Spanier im Juni in Allens "Gianni Schicchi"-Produktion im Teatro Real in Madrid zu sehen und hören sein.

