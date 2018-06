West Los Angeles (AFP) Die Verkehrs- und Navigations-App Waze des Internetriesen Google bereitet dem Polizeichef von Los Angeles Sorgen. Die interaktive Anwendung könne von Kriminellen dazu genutzt werden, um die Standorte von Polizisten ausfindig zu machen, erklärte Charlie Beck in einem Schreiben an den Chef des US-Internetkonzerns, Larry Page. "Ich mache mir Sorgen um die Sicherheit der Einsatzkräfte", schrieb Beck in dem auf den 30. Dezember datierten Brief. Die App sei auch von einem Polizistenmörder genutzt worden, der im Dezember in New York zwei Beamte in ihrem Streifenwagen erschossen hatte.

